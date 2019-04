Après XXXTentacion l’an dernier, un autre rappeur américain a perdu la vie dans une fusillade. Dimanche, Nipsey Hussle, 33 ans, a été tué par balles alors qu’il se trouvait devant le magasin Marathon Clothing Company, à Hyde Park. Une disparition tragique qui n’a pas tardé à émouvoir de nombreux artistes américains, comme Rihanna. « Cela n’a aucun sens ! Mon esprit est révulsé ! Mon Dieu faites que son âme repose en paix et apportez votre réconfort divin à tous ses proches ! », a réagi la chanteuse Rihanna sur Twitter.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a