Sitôt collée, sitôt abîmée : la saisissante œuvre en trompe-l’œil de JR autour de la Pyramide du Louvre aura duré quelques heures, l’artiste justifiant la rapide dégradation par l’effet du soleil et des pas des piétons. Grâce à un collage photographique effectué par 400 bénévoles, l’artiste contemporain avait fait apparaître, comme au milieu d’un gouffre, des fondations imaginaires de la Pyramide qui fête ses 30 ans.

Tweetant une photo remarquable des 17.000 m2 du collage, JR avait invité samedi matin le public à découvrir l’œuvre pendant tout le week-end. De quoi emballer les réseaux sociaux et les touristes… avant que les morceaux ne partent en lambeaux après seulement quelques heures, à la grande déception de visiteurs.

« Experience malheureusement super décevante aujourd’hui pour les 30 ans de la pyramide du Louvre », a tweeté un internaute en montrant une photo de morceaux décollés. « L’œuvre de @JRart plus éphémère que prévu », a tweeté un autre. Mais dimanche après-midi, l’artiste a réagi en affirmant que « les images, comme la vie, sont éphémères ».

« Une fois collée, l’œuvre d’art a une vie à part. Le soleil a asséché la colle légère et, avec chaque pas, les gens ont déchiré des morceaux du papier fragile. Ce processus n’est que participation de volontaires, de visiteurs et chasseurs de souvenirs », a-t-il tweeté.

The images, like life, are ephemeral. Once pasted, the art piece lives on its own. The sun dries the light glue and with every step, people tear pieces of the fragile paper. The process is all about participation of volunteers, visitors, and souvenir catchers. pic.twitter.com/vNArYszXxo