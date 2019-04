Laura Smet le 10 février 2018 à Paris — Jean-Marc HAEDRICH/SIPA

Laura Smet a réagi sur Instagram. Elle a publié une story dimanche alors que les débats ont débuté vendredi à Nanterre sur la compétence de la justice française pour trancher la bataille sur l’héritage de Johnny Hallyday.

« Pourquoi dire autant de bêtises ? Mon père aimait la France et son public ! » a écrit la fille de Johnny, sans directement s’adresser à Laeticia Hallyday. Elle a ajouté en légende d’une photo de la Tour Eiffel : « Merci Johnny ».

Capture d'écran de la story Instagram de Laura Smet - CAPTURE INSTAGRAM

Quel droit doit s’appliquer à l’héritage du rockeur ?

Depuis un an, Laura Smet et David Hallyday ont engagé une série de procédures pour contester le testament de leur père, décédé en décembre 2017, qui désigne comme seules héritières de l’ensemble de son patrimoine sa dernière épouse, Laeticia, et leurs deux filles Jade et Joy. La question au cœur de ce dossier qui divise la famille depuis des mois : quel droit doit s’appliquer à l’héritage du rockeur – Jean-Philippe Smet à la ville — qui a partagé sa vie entre la France et les Etats-Unis ?

Pour résumer, depuis près d’une heure, l’avocat de Laeticia Hallyday fait tout pour prouver que #JohnnyHallyday A-DO-RAIT les États-Unis et n’appréciait pas particulièrement la France... pic.twitter.com/dn2Lq2IyBd — Arthur (@ArthurBlanquet) March 29, 2019

Selon la réglementation européenne, le juge doit en effet procéder à une évaluation d’ensemble de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès. « La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné », avait préalablement souligné le tribunal dans un communiqué.

Le patrimoine de plusieurs dizaines de millions d’euros

Si le tribunal se déclare incompétent, une autre procédure devra être engagée aux Etats-Unis. Au contraire, si la juridiction se saisit du dossier, cette décision donnera le ton pour le débat suivant qui devra déterminer quelle législation doit s’appliquer à l’héritage.

Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday, décédé à 74 ans des suites d’un cancer, représenterait plusieurs dizaines de millions d’euros. Il est composé de propriétés, voitures de luxe, des droits issus de 1.160 chansons et des royalties de ses albums, notamment l’album posthume « Mon pays c’est l’amour », qui s’est écoulé à plus de 1,4 million d’exemplaires (5e meilleure vente mondiale d’albums en 2018).