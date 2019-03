Agnès Varda dans «Les plages d'Agnès». — Les Films du Losange

La filmographie d’Agnès Varda est riche d’une douzaine de longs-métrages et une vingtaine de documentaires. Voici les cinq à voir en priorité pour se familiariser avec l’œuvre de la réalisatrice décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 90 ans.

« Cléo de 5 à 7 »

C’est l’un des meilleurs films de la Nouvelle vague. Sorti en 1962, le deuxième long-métrage d’Agnès Varda raconte la journée d’une jeune chanteuse qui redoute d’être atteinte d’un cancer, attend le diagnostic avec appréhension et déambule dans Paris. La caméra de la réalisatrice a parfaitement capturé l’atmosphère de la capitale à l’époque. Corinne Marchand incarne l’héroïne avec force et sensibilité. Dans l’une des scènes les plus marquantes, elle chante Sans toi, accompagnée au piano de l’auteur du morceau, Michel Legrand.

« Sans toit ni loi »

C’est le plus grand succès public d’Agnès Varda avec plus d’un million d’entrées en salles enregistrées dans la foulée de sa sortie en décembre 1985. Cette fiction relate les dernières semaines de la vie de Mona, une jeune fille qui a été retrouvée morte de froid. Un long-métrage sur l’errance et la marginalité, récompensé du Lion d’or à la Mostra de Venise en 1985. Sandrine Bonnaire, qui tient le rôle principal, a reçu le César de la meilleure actrice pour sa performance.

« Jacquot de Nantes »

Dans ce film, Agnès Varda retrace la jeunesse de son époux, Jacques Demy. Ou comment celui qui allait devenir le réalisateur des Parapluies de Cherbourg a grandi à Nantes, découvert le cinéma puis débarqué à Paris. Jacques Demy est mort en 1990, peu après la fin du tournage. Jacquot de Nantes a été présenté hors compétition au Festival de Cannes avant sa sortie en salle en 1991. Jusqu’à la fin de sa vie, Agnès Varda aura entretenu la mémoire de celui qui fût son âme sœur.

« Les glaneurs et la glaneuse »

Alors que le monde entre dans un nouveau millénaire et, psychologiquement, dans une nouvelle ère, ce documentaire sorti en 2000 ramène les pieds sur terre. Les glaneurs et la glaneuse, tourné en caméra numérique, se penche sur ces Français qui grappillent les fruits dans les arbres après les récoltes ou récupèrent de la nourriture dans les poubelles. Un film sur la pauvreté et les inégalités sociales, dans lequel elle se met aussi en scène, et qui ne manque pas de poésie ni d’humour.

« Les plages d’Agnès »

Dans ce documentaire sorti en 2008, Agnès Varda se promène au propre comme au figuré sur les plages de sa vie. De la Belgique - où elle est née - en passant par la Californie et l’Hérault, la réalisatrice se raconte : ses débuts, sa carrière de réalisatrice et de productrice, ses combats féministes, sa vie avec Jacques Demy et sa famille… Une œuvre hautement personnelle qui lui a valu le César du meilleur documentaire en 2009.