La réalisatrice Agnès Varda est morte

Elle était l'une des figures - parfois oubliée derrière ses camarades réalisateurs - de la Nouvelle Vague. La cinéaste Agnès Varda est morte d'un cancer dans la nuit, à l'âge de 90 ans, annonce sa famille ce vendredi.

Parmi les œuvres les plus marquantes de sa filmographie figurent Cléo de 5 à 7, son deuxième long-métrage sorti en 1962, L'une chante, l'autre pas (1977) ou encore Sans toit ni loi (1985) et le documentaire Les Glaneurs et la glaneuse (2000).

Documentaires

Ces dernières années, elle s'était d'ailleurs concentrées sur les documentaires, à dimension autobiographique (Les plages d'Agnès en 2008, Varda par Agnès cette année). Elle avait récemment arpenté la France rurale avec l'artiste contemporain JR à bord d'un «camion photomaton». Un projet qui avait donné lieu au documentaire Visages, villages, sorti en 2017 et qu'ils ont coréalisé.



En 2015, elle avait reçu une Palme d'honneur au Festival de Cannes. Une distinction qu'elle estimait être un prix de « résistance et d'endurance ».



