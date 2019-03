SERIE La chaîne américaine HBO diffusera le 26 mai « Game of Thrones : The Last Watch »

Jon Snow (Kit Harington) et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). — HBO

Mon trône de fer pour un documentaire. Le 26 mai, la chaîne américaine HBO diffusera Game of Thrones : The Last Watch, un docu de deux heures sur le tournage de l’ultime saison de Game of Thrones.

La réalisatrice britannique Jeanie Finlay a eu un accès « sans précédent » aux coulisses, de la production au plateau, avance HBO. Des conditions météo épiques qu’ont dû affronter les équipes et comédiens à la frénésie des fans avides de spoilers, le film sera « bien plus qu’un making-of », assure la chaîne.

« Dire adieu »

Le documentaire racontera « ce que cela représente de créer un univers – puis de devoir lui dire adieu », explique le diffuseur, cité par Deadline.

Pour les fidèles de Game of Thrones, ce sera l’occasion de prolonger un peu le plaisir et de se consoler à l’issue de la diffusion des tout derniers épisodes de la saga.

Si la série sera disponible en exclusivité sur OCS dès le 15 avril, on ignore encore si le documentaire Game of Thrones : The Last Watch sera diffusé en France.