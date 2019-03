ART Le photographe et street artiste Philippe Echaroux et le rappeur Soprano dévoilent un projet commun mêlant leurs deux arts pour promouvoir Marseille et ses talents

Les projections des phrases de Soprano par Philippe Echaroux. — Philippe Echaroux

Philippe Echaroux, photographe et street artiste, et Soprano, rappeur, ont décidé d’associer leurs deux arts pour mettre en avant Marseille et pousser les jeunes à réaliser leurs rêves.

Philippe Echaroux a projeté des phrases de Soprano dans plusieurs lieux de Marseille, avant de réaliser une vidéo pour porter leur message.

17H30, les rayons du soleil frappent encore sur la mer Méditerranée, et sur le toit de l’immeuble du Corbusier, à Marseille. En ce lundi de fin février, quelques curieux se prennent en selfie avant que les derniers rayons du soleil ne disparaissent. D’un côté les impressionnants immeubles de la Rouvière, de l’autre la colline du Roucas Blanc et le sud de la baie de Marseille. Tous profitent des derniers moments de luminosité pour contempler le panorama. Tous sauf un.

Philippe Echaroux attend, lui, que la grosse boule de feu disparaisse derrière les îles du Frioul. Il pourra ainsi transformer ce mur de béton tout gris, érigé en 1952 par Le Corbusier, en véritable œuvre d’art. Pas n’importe quel art puisque Philippe Echaroux se définit comme un street artiste 2.0. Ce n’est pas avec des bombes de peintures ou des pinceaux qu’ils opèrent, mais avec son rétroprojecteur. Alors que les lumières des immeubles s’allument au fur et à mesure, apparaît « Tout est possible quand tu sais qui tu es », signé Soprano.

Les projections des phrases de Soprano par Philippe Echaroux. - Philippe Echaroux

« Mélanger les arts de la rue avec l’âme de la ville »

Ces deux enfants de Marseille ont décidé d’associer leur art pour promouvoir Marseille, et pousser les minots à réaliser leurs rêves. « Je viens d’un art visuel et Soprano vient, lui, d’un art sonore. On a voulu réunir nos deux spécialités pour mettre en valeur la ville et faire passer un message. Celui de dire qu’avec persévérance et en poussant quelques portes, tout est possible », explique Philippe Echaroux.

Les projections des phrases de Soprano par Philippe Echaroux. - Philippe Echaroux

Résultat, une vidéo de 5 minutes dans laquelle on retrouve le message porté par les deux compères d’un jour, au service de la jeunesse marseillaise. Mais aussi de superbes plans de la plus belle ville de France, et les projections des phrases de Soprano dans des lieux emblématiques de Marseille. « Pouvoir mettre art de la rue, photo, graff, mélangés avec les mots, mélangés avec la ville, mélangés avec l’âme de la ville, avec le message des enfants de cette ville, je trouvais ça super fort », s’enthousiasme Soprano.

Sur les toits du Corbusier, avec en toile de fond le stade Vélodrome (l’Everest de Soprano), sur les hauteurs de Marseille, sur les immeubles du centre-ville, ou celui qui surplombe le stade d’Endoume, autant d’œuvres éphémères pour sublimer Marseille. « On a la chance d’avoir tous les deux une bonne dose d’acharnement en stock. On veut profiter de ce lieu qui nous amène cette énergie pour lancer un message d’inspiration à ceux ne croient pas forcément en eux, ou se découragent », résume Philippe Echaroux, lampe torche à la main pour illuminer le premier plan de la photo. Les deux minots de Marseille aiment leur ville, les Marseillais, et savent le montrer à leur façon.