Sims, DJ et producteur dans le hip-hop, explique l'art du sample. — Paul Blin Kernivinen/ 20 Minutes

Charles Aznavour, Nina Simone, Mike Brant, Stevie Wonder… Depuis toujours les compositeurs de rap vont piocher leurs inspirations dans les bacs. A la recherche de la boucle parfaite, ils se réapproprient les classiques d’hier pour façonner les hits de demain.

Sims, DJ et producteur dans le hip-hop, s’amuse chaque jour sur les réseaux sociaux avec ses deux platines à décortiquer les classiques du rap et à nous révéler de façon ludique les secrets de leur fabrication. 20 Minutes a donc interviewé le DJ, passé maître en la matière, pour comprendre les origines du sample et son importance dans le rap.

D’où vient le sample et quel rôle a-t-il joué dans la construction des morceaux de rap ?

L’origine du sample dans le hip-hop vient du fait qu’à la base les MCs (rappeurs) n’avaient pas de musique sur laquelle rapper. Qu’ont donc fait les DJs ? Ils ont pris deux fois le même disque et ils ont fait des « pass pass ». Autrement dit, ils ont mis en boucle « le break » d’un morceau. A l’époque, dans la composition des morceaux, il y avait un « break », ce moment où le batteur faisait un genre de solo. Mettre en boucle le « break » permettait de rallonger la séquence et ça laissait de la place pour les rappeurs. Après est arrivé le sampler. Là, on a pu enregistrer l’échantillon d’un morceau - un sample en anglais - qu’on a ensuite mis en boucle pour créer un nouveau morceau. Et là-dessus les rappeurs pouvaient se poser. Dès lors, il y a eu un réel engouement pour le sample. Tous les artistes se sont mis à sampler… A droite, à gauche, de la soul, de la funk.

Pourquoi utilise-t-on moins de samples dans le rap aujourd’hui ?

Comme les DJs utilisaient des parties de morceaux déjà existants, il y a eu un souci de droits d’auteur. Les ayants droit des morceaux qui avaient été composés ont réclamé leur dû. Ces procès qui ont coûté énormément d’argent ont largement refroidi les rappeurs et les maisons de disques.

Les innovations techniques ont-elles aussi joué un rôle ?

L’arrivée des synthétiseurs a changé la donne. Plutôt que d’aller sampler une orchestration, on allait la reproduire directement avec un synthé. Une innovation qui a poussé le sample vers la sortie. Et si aujourd’hui il y a beaucoup moins de samples, ils restent présents parce qu’ils sont un élément fondamental du rap.