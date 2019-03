Le chanteur Louis Bertignac traduit ou réécrit en français des chansons qui ont compté pour lui dans «Origines». — Yann Orhan

L’honnêteté nous oblige à tout vous raconter depuis le début. Le 11 mars, Louis Bertignac devait chanter en direct sur notre page Facebook des titres tirés de son dernier album, Origines. Il est arrivé à la rédaction, on est descendu dans le studio, il a sorti sa guitare, il s’est chauffé la voix, on a branché les micros… et rien. Enorme problème technique. Impossible de diffuser les images sur Facebook, comme un prélude à l’immense panne mondiale qui frappait le réseau social et son cousin Instagram, 48H plus tard. D’un côté nous, énervés et embarrassés, et de l’autre Louis Bertignac qui à aucun moment n’a montré le moindre signe d’agacement. Et nous a même proposé d’enregistrer les titres chez lui et de nous envoyer, rien que pour vous, chers lecteurs, les images que voici.

Si vous êtes fan de rock, vous aurez reconnu dans l’ordre Cocaïne de JJ Cale, While My Guitar Gently Weeps de George Harrison et Won’t Get Fooled Again des Who. Car c’est ça l’album Origines, des adaptations en français de grands standards du rock. Quatorze titres qui ont marqué Louis Bertignac et ont façonné son adolescence. On retrouve également les Rolling Stones, The Police, Bob Dylan ou encore Cat Stevens. Un voyage dans le rock des années 1960-1970 et un hommage aux plus grands.