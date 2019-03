Coup de théâtre à Chicago. Les poursuites contre l’acteur Jussie Smollett, qui était soupçonné d'avoir mis en scène sa fausse agression et qui avait été inculpé par un grand jury, ont été abandonnées, mardi. Devant les caméras, l’acteur a remercié ses proches et ses fans : « Depuis le début, je n’ai pas changé ma version et j’ai dit la vérité », a-t-il souligné. Les avocats de l’acteur ont précisé qu’il ne s’agissait pas d’un règlement à l’amiable : toutes les charges ont été abandonnées et expurgées de son casier judiciaire.

"This has been an incredibly difficult time"



