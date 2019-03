Illustration de YouTube. — LOU WEE/SIPA

La loi sur le droit d’auteur a été approuvée par le Parlement européen ce mardi. Le texte entend adapter à l’ère du numérique la législation européenne du droit d’auteur, datant de 2001, une époque où les GAFA (Google, dont YouTube, Amazon, Facebook, Apple) n’avaient pas leur puissance d’aujourd’hui, et vise une meilleure rémunération des artistes dont les œuvres se diffusent en masse sur ces plateformes. Mais entre acteurs de la culture heureux et géants américains déçus, qu’est-ce qui se cache derrière cette loi ? Décryptage avec Tania Kern, avocate spécialisée en propriété intellectuelle.

Pourquoi un tel texte a-t-il été proposé ?

Le constat a été fait ces dernières années que la loi qui s’appliquait actuellement n’avait pas de disposition spécifique sur ces nouveaux arrivants. La loi la moins inadaptée était la LCEN (Loi pour la confiance dans l’économie numérique, de 2004), qui considérait encore YouTube et Dailymotion comme de simples hébergeurs. Si on leur soumettait qu’il y avait eu plagiat ou infraction, il devait supprimer le contenu incriminé, mais ils n’étaient responsables de rien. Les artistes et les labels étaient obligés de surveiller constamment ces plateformes, qui accumulaient énormément d’argent sans se soucier de quoi que ce soit, étant juridiquement non responsables de ce qui s’y passait au niveau du plagiat.

Qu’est-ce qu’il change, concrètement ?

Ce texte cherche à rééquilibrer la balance. Désormais, il y a responsabilité directe des plateformes. De fait, un artiste peut les attaquer s’il constate que son contenu y est plagié et que la plateforme ne l’a pas retiré. La plateforme est jugée non responsable que si elle a négocié avec les licences des artistes pour la diffusion libre de leurs contenus en échange d’argent, ou si elle a tout fait pour obtenir les licences et pour que les œuvres incriminées soient retirées.

Beaucoup des opposants à cette loi lui reprochent de mettre fin à une certaine liberté sur Internet…

C’est un argument que je trouve caricatural. Le texte contient de nombreux garde-fous, et tout ce qui fait déjà partie des exceptions aux droits d’auteur, comme les parodies, sont bien sûr encore autorisées. Donc de là à parler de fin de la liberté sur le Web…

Mieux encore, la loi oblige les plateformes à mettre en place un système de plainte pour ses utilisateurs. S’ils voient qu’une de leurs vidéos ou contenus a été supprimée ou démonétisé de manière abusive, ils peuvent porter réclamation et le rediffuser.

Dernière crainte, que les plateformes deviennent restrictives par peur d’être en tort. C’est quand même extrêmement peu probable, tant cela apparaît contre-productif pour elles, qui basent presque tout sur la promesse justement d’être des canaux de créativité libre.

Autre reproche souvent utilisé, l’iniquité de la redistribution financière. Une vidéo YouTube utilisant quelques secondes de chanson sur un contenu d’une demi-heure se voit parfois totalement démonétisée au profit du chanteur.

Il reste effectivement à voir comment l’argent se répartit entre les licences, les artistes et les créateurs de contenu sur les plateformes. Il faut bien comprendre que le droit d’auteur n’a pas été pensé pour les Gafa, inexistantes à l’époque, et qu’il y a encore beaucoup d’imprécisions et de flous juridiques.