STREAMING Ce mardi, Netflix a communiqué sur trois documentaires et un film «made in France» qui seront prochainement mis en ligne

Nicolas Anelka, le 5 mars 2019. — FAROOQ NAEEM / AFP

Netflix fourmille de projets en France. Alors que la série tricolore Osmosis sera mise en ligne vendredi, la plateforme de streaming a profité du festival Séries Mania de Lille pour annoncer ce mardi une nouvelle salve de productions.

La série documentaire Move (le titre est provisoire) proposera au public de se familiariser avec « la personnalité et le processus créatif de six chorégraphes », œuvrant dans des styles variés du flamenco à la danse contemporaine en passant par le dancehall jamaïcain.

Après Antoine Griezmann : Champion du monde – disponible depuis jeudi – un autre footballeur, moins consensuel, aura droit à son documentaire : Nicolas Anelka. « Nous avons suivi à travers le monde un joueur à la parole rare, avec les témoignages de Paul Pogba, Omar Sy, Patrice Evra, Arsène Wenger, Thierry Henry et bien d’autres », avance le communiqué de presse.

Un film d’action dans une scierie

Maître Gims fera lui aussi l’objet d’un docu. Une équipe l’a suivi pendant un an, de Paris à Kinshasa (en République démocratique du Congo, où il est né), des coulisses de l’enregistrement de l’album Ceinture noire à des instants plus intimes. L’occasion de découvrir quelque chose de celui qui se cache derrière des lunettes noires ?

Netflix annonce aussi la mise en ligne prochaine de La terre et le sang, un film de Julien Leclercq (notamment réalisateur de L’Assaut en 2010) avec Sami Bouajila, Samy Seghir et Redouane Harjane. L’histoire de Said, gérant d’une scierie familiale, qui emploie des détenus et jeunes en réinsertion. Le jour où l’un d’eux cache une voiture pleine de drogue dans l’établissement, Saïd va devoir défendre le lieu des assauts du cartel venu récupérer la marchandise par tous les moyens. Il faut donc s’attendre à un film d’action…