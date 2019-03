Le Portrait de Dora Maar restait introuvable depuis 1999. Ce tableau de Pablo Picasso estimé à 25 millions d’euros, et volé il y a 20 ans sur un yacht amarré dans le port d’Antibes (Alpes-Maritimes), vient de refaire surface aux Pays-Bas grâce aux recherches d’un expert d’art.

Cette toile datée de 1938, représentant l’une des amantes et des muses du peintre espagnol, avait été dérobée à un cheik saoudien. Après deux décennies de recherches infructueuses, les collectionneurs d’art pensaient ne plus jamais revoir ce chef-d’œuvre.

Breaking: I just recovered the stolen 'Dora Maar' by Picasso. Painted in 1938 and stolen in 1999 in Antibes France. A great day for art-lovers, like me! pic.twitter.com/A0KciDJuza