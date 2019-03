Larry Cohen, créateur de la série «Les Envahisseurs», est mort

Vous ne connaissiez peut-être pas son nom, mais son œuvre ne vous est pas forcément étrangère. Larry Cohen, décédé samedi à l’âge de 77 ans à Los Angeles (Californie) a créé en 1967 la série Les Envahisseurs.

L’Américain est aussi, entre autres, le scénariste de Phone Game – le thriller avec Colin Farrell piégé dans une cabine téléphonique sorti en 2002 –, de L’avocat du diable réalisé par Sidney Lumet en 1993 ou encore de la saga Maniac Cop filmée par William Lustig, le temps de trois films entre 1988 et 1993.

En dehors ce ces exemples grand public – notons qu’il a aussi écrit plusieurs scénarios pour la série Columbo -, Larry Cohen a surtout accompli sa carrière dans le cinéma bis. Parmi les longs-métrages les plus marquants d’une filmographie en dents de scie figurent Black Caesar, le parrain de Harlem (1973), Le monstre est vivant (1974) et The Stuff (1985).

Many people say they’ve made ‘independent’ films (many financed by majors) but Larry Cohen truly was an independent freewheeling movie legend. For so many fun high concept genre romps with ideas bigger than the budgets, for so many truly inspiring cult movies, I thank you Larry. pic.twitter.com/HVWfuuCFSS