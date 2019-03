NOS et Ademo trônent au sommet de la Tour Eiffel dans le clip de «Au DD» — QLF

PNL a annoncé, enfin, la sortie d’un nouvel album pour le 5 avril.

Avant cela, le groupe a joué avec les nerfs de ses fans durant un mystérieux live YouTube, toute la journée de vendredi.

PNL montre qu’il maîtrise mieux que personne l’art de faire patienter ses fans.

Cette fois, c’était sûr, l’album de PNL allait être révélé. Puisque le duo ne fait rien comme tout le monde et ne communique pas dans les médias, et peu sur les réseaux sociaux, les fans guettaient depuis des semaines le moindre signe indiquant la sortie du troisième album. Prophètes du cloud rap en France, PNL a bâti son succès avec des morceaux sur l’attente (des clients de drogues), la mégalomanie née de l’ennui, l’oisiveté consumériste synonyme de réussite sociale… Et a élevé, encore un peu plus, la gestion de l’impatience de ses fans au rang d’art.

Lundi dernier, PNL annonçait sur Twitter que « ça arrive », puis « cette semaine ». Et dans la nuit de jeudi à vendredi, le groupe lançait une inédite et énigmatique vidéo live sur leur chaîne YouTube. On y voyait la Terre, vue de l’espace. Scrutée des heures durant par des centaines de milliers de personnes, la vidéo faisait défiler des symboles variés : une chaise rouge, des météorites… L’impatience a monté toute la journée jusqu’à ce que, dans un magnifique mouvement de la sphère terrestre, la vidéo n’annonce la sortie… d’un clip, à 20 heures.

Vous avez demandé un album ? Ne quittez pas

La déception a ensuite laissé place, encore, à l’impatience de découvrir le clip du morceau Au DD. Depuis leurs débuts en 2015, PNL s’est fait une spécialité des clips spectaculaires et très originaux. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Le duo a notamment pu tourner sur la Tour Eiffel, que l’on avait déjà aperçue dans d’autres clips de PNL. Cette fois, NOS et Ademo y trônent, en son sommet, et y ont même installé un bar à champagnes.

Tout le week-end, les fans ont fait l’exégèse de chaque image et de chaque parole du clip, bien évidemment, mais pas seulement. Ils ont aussi scruté la coiffure sophistiquée des deux rappeurs, déjà accusés par le passé d’avoir relancé la mode du mi-long. Leurs vêtements aussi ont fait leur petit effet, dont des pièces uniques créées par Virgil Abloh, rock star de la mode.

PNL, maîtres du temps

Plusieurs rappeurs ont exprimé leur admiration face à ce clip. Un évènement rarissime dans un milieu où la confiance en soi est une valeur cardinale. Dosseh, qui n’a aucun lien avec PNL, leur a décerné le titre de meilleur groupe de rap du moment. Même Booba a accepté de faire une pause dans sa guerre d’image avec Kaaris pour célébrer la sortie du clip. Et Ninho, qui sortait son album ce jour-là et s’est fait voler la vedette, a, beau joueur, salué leur performance.

PNL en fait c’est l’plus grand groupe de rap français de tous les temps.

Me mentionnez pas j’m’en bas les couilles de vos avis — D O $ $ € # | VIDALO$$A 4.5 (@DossehLaFamine) March 23, 2019

Outre l’impact artistique et le coup marketing de maître qui place le groupe plus que jamais au centre des attentions, PNL a aussi réussi un très joli lancement à 15 jours de la sortie de leur album. Au DD est devenu le morceau le plus streamé en 24 heures selon Deezer. La vidéo YouTube affichait 7,5 millions de vues, 24 heures après sa sortie. Elle se termine par l’annonce de la date de la sortie de l’album, intitulé Deux frères : le 5 avril. Encore deux semaines d’attente donc.