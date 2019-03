Isabela Moner dans «Dora et la cité perdue» — PARAMOUNT PICTURES

La petite exploratrice a bien grandi. Une première bande-annonce de Dora et la cité perdue en live action (prise de vue réelle, par opposition au film d'animation) a été dévoilée samedi, durant la cérémonie des Kids' Choice Awards, par Paramount Pictures.

Dora – sous les traits de Isabela Moner (Transformers : The Last Knight) – n’est plus une enfant. Elle doit quitter la jungle où elle a grandi pour aller au lycée, mais quand elle apprend que ses parents (Michael Peña, Eva Longoria) sont en danger, elle part à leur secours, accompagnée de ses amis.

Réalisé par James Bobin, le film est attendu dans les salles obscures le 14 août.