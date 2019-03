L'histoire ressemble étrangement à celle du tableau "Judith et Holopherne", retrouvé à Toulouse et attribué au Caravage. (archives) — M.Libert/20 Minutes

Une famille de notables cavaillonnais (Vaucluse) estime posséder deux tableaux du Caravage.

Les expertises se poursuivent mais les tableaux seront présentés au grand public en juillet.

Deux toiles du Caravage dormaient-elles dans une collection privée ? Les deux chefs-d’œuvre seront bientôt dévoilés au grand public. Selon La Provence, Le Dauphiné Libéré et France Bleu Vaucluse, la famille Morand, à Cavaillon ( Vaucluse), estime que « Le Martyre de Saint-Sébastien » et « La Peinture du Pardon » sont des œuvres du Caravage, génie de la peinture italienne.

Christian Morand, médecin à Cavaillon, a découvert ces tableaux pour la première fois en 1978. Elles étaient alors attribuées au peintre flamand Louis Finson. Avec sa femme, le collectionneur a réussi à acheter ces tableaux en 1992. En 2014, quand la découverte du tableau « Judith et Holopherne » à Toulouse défraie la chronique, les Morand démarrent leur enquête. Possèdent-ils, eux aussi, deux tableaux du maître ?

« Il parle de nos tableaux ! »

Lors d’un festival de l’histoire de l’art, un expert évoque une piste provençale pour « trouver de nouveaux Caravage. » « On n’arrivait pas à s’avouer qu’en tant que couillons de Cavaillon, on pouvait avoir deux Caravage. Mais là, on s’est dit : il parle de nos tableaux », raconte à La Provence Guilhem Morand. « Personne ne nous a dit clairement "Ce sont des Caravage." En revanche, ce qui est sûr, c’est que ce ne sont pas des Finson », affirme-t-il.

La Direction régionale des affaires culturelles reconnaît que « des spécialistes italiens et français du Caravage se sont prononcés favorablement », mais rappelle que « la prudence reste de mise quant à l’authentification de ces tableaux. » Ils seront présentés au public le 18 juillet prochain, à Cavaillon. 409 ans, jour pour jour, après la mort du Caravage. Un mystère aussi, d’ailleurs. Mais c’est une autre histoire.