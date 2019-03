Jay-Z sera bien l'un des têtes d'affiche de Woodstock 50

Le rappeur Jay-Z — WENN

Le sort en est jeté : Jay-Z sera en tête d’affiche de Woodstock. 50 après sa première édition, le festival le plus mythique de l’histoire revient avec une affiche résolument moderne.

Au programme, une flopée de superstars du hip-hop, de la pop, mais aussi du rock, avec une belle place laissée aux quelques artistes qui, présents en août 1969, battent encore le pavé. A côté de Chance The Rapper, les Black Keys ou encore Miley Cyrus, on trouvera donc John Fogerty, Santana, Dead and Company et même Country Joe McDonald.

Une affiche pragmatique

Une affiche qui, pour beaucoup, est bien éloignée de l’esprit original du fameux festival de Woodstock. Mais comme l’a assuré Michael Lang, l’organisateur de l’événement, lors d’un entretien accordé à Rolling Stone, il était important de proposer une affiche « éclectique » et « multi-générationnelle ».

Façon de dire qu’il était nécessaire de proposer une affiche rentable pour que ce Woodstock 50 soit une réussite ! Réussite qu’on pourra commencer à mesurer une fois que les billets auront été mis en vente, à savoir le 22 avril.