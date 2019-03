Les rappeurs Booba et Kaaris. — ADAKA EDMOND/Moviestore/Shutterstock/SIPA

L’un de nos feuilletons préférés toucherait-il bientôt à sa fin ? Si l’on en croit un échange des temps modernes via Instagram, tout porte à croire que Booba et Kaaris sont à deux doigts de renoncer à la bagarre. Particulièrement las, le Ducest même allé jusqu’à déclarer son rival K2A vainqueur de cet octogone qui n’aura donc jamais lieu. Tristesse ou soulagement ? Entre les deux notre cœur balance.

« C’est pas a toi de décider si j’ai gagné »

Petit rappel des faits. Au début du mois, Booba proposait à Kaaris de se battre en Suisse, lors d’un événement de MMA, après avoir décliné la proposition de son ennemi en Tunisie. Chose peu surprenante, Kaaris refuse lui aussi. Et lasse Booba. « Le Duc te déclare vainqueur de l’Octogne [sic]. Bravo à toi et toute ton équipe. Force et honneur… (…) Ca avait commencé un matin de Noël, c’était si beau… », écrit-il sur Instagram.

Une réaction qui provoque l’ire de Kaaris. « Booba on t’as [sic] demandé de signer le contrat pas de déclarer forfait, c’est pas a toi de décider si j’ai gagné t’es pas l’arbitre ou sinon tu me dois 1M si tu dis que j’ai gagné fils de tchoin », répond K2A, avec un emoji « doigt d’honneur ».

Booba répondra-t-il à cette nouvelle provocation ? On lance les paris…