Image promotionnelle du jeu «Marvel Heroes» — © Marvel Entertainement, Gazilion Entertainement - CC BY 3.0

Marvel et l’entreprise américaine Serial Box s’associent pour produire des aventures de superhéros au format audio.

Serial Box est une plateforme qui propose des séries audio, comme Netflix le fait avec des séries filmées.

Le premier superhéros à avoir droit à sa série audio sera l’Asgardien Thor.

Écouter des bandes dessinées plutôt que les lire ? Ainsi énoncé, le concept peut paraître bancal… sauf pour l’entreprise américaine Serial Box, qui espère vite en faire une de ses spécialités. Cette start-up, dont l’activité principale consiste à proposer des séries audio, vient en effet de conclure un accord avec Marvel pour produire des « aventures podcastées » de ses personnages les plus célèbres. Et selon le site The Verge, c’est Thor qui devrait essuyer les plâtres…

Wolverine, the long night, premier essai « d’épisode audio » produit par Marvel en 2018

Comment ça fonctionne ?

Jusqu’à aujourd’hui, Serial Box était une sorte de Netflix de la série romancée audio : l’entreprise dispose d’un pool d’auteurs, de comédiens, de bruiteurs, de musiciens qui travaillent sur plusieurs séries maison et produisent, pour chacune d’entre elles, un nouvel épisode de 40 minutes par semaine. Les auditeurs anglophones peuvent acheter une seule série (de 10 à 15 épisodes) ou s’abonner à la plateforme. Et ça marche plutôt pas mal, puisque certains titres comme The Velaou Ninth step station ont été de vrais succès d’audience.

Travailler avec Marvel ne va donc pas bouleverser les habitudes de Serial Box, qui maîtrise déjà bien son sujet. Le partenariat est même gagnant-gagnant, puisque le géant des comics de superhéros y investit un support en devenir et que la start-up s’assure de nouvelles – et probablement énormes – audiences. Molly Barton, la directrice générale de Serial Box, s’est évidemment déclarée « enchantée par ce nouveau projet, et impatiente d’enrichir l’univers de personnages iconiques ».

Fermez les yeux, ouvrez les oreilles

Après la BD, la télévision et le cinéma, les superhéros s’apprêtent donc à conquérir le monde du podcast. Et pas « en aveugle », puisque Marvel s’était déjà essayé à l’exercice l’an dernier avec Wolverine, the long night – présentée plus haut –, une courte fiction audio écrite par Benjamin Percy (et qui sera prochainement suivie par Wolverine, the lost trail). Comme précisé plus haut, c’est donc Thor qui inaugurera le partenariat entre Serial Box et Marvel. Sont ensuite officiellement annoncées des déclinaisons pour les personnages de Jessica Jones, Black Panther et Black Widow.

On ignore, pour l’heure, si les podcasts seront un jour traduits, lus et distribués en français. Mais si l’initiative se révèle un succès économiquement rentable aux États-Unis, Marvel et Serial Box ne manqueront certainement pas d’exporter leurs productions audio…