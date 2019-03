JoeyStarr et Kool Shen lors d'un concert aux Francofolies, en juillet 2017. — SADAKA EDMOND/SIPA

« Plus de disque, ni de concerts ensemble. » JoeyStarr et Kool Shen ont annoncé la fin de l’aventure NTM débutée il y a trente ans et qui connaîtra son épilogue les 22 et 23 novembre sur la scène du Palais omnisports de Bercy. « Ce seront nos tous derniers concerts », promet Kool Shen à l’AFP, qui assure que le duo ne mènera plus de projet musical sous le nom de NTM. « Là, il s’agit pour nous d’envoyer la dernière salve. »

Pour lui le mot « séparation » n’a toutefois pas lieu d’être. « Quand on parle de séparation ça induit qu’il y a un problème, or il n’y en a pas » avec JoeyStarr. « On ne s’était jamais justifiés en 1998 quand on a commencé nos propres projets artistiques, ni après les concerts des vingt ans en 2008 puis 2010. Car à l’époque ce n’était pas la fin de NTM. Ce qui nous conduit selon moi à l’acter à présent c’est qu’il n’y aura pas de nouveau disque. Je ne trouve pas très intéressant de monter sur scène sans proposer quelque chose de nouveau », a argué Bruno Lopes de son vrai nom.

Il y avait pourtant la rumeur d’un 5e album

Après leurs secondes retrouvailles, il y a pile un an, lors desquelles les deux acolytes « ont mis la fièvre » à Paris-Bercy, ils avaient pourtant laissé entendre qu’ils préparaient un 5e album studio et avaient d’ailleurs sorti en septembre un single avec Fianso, Sur le drapeau.

Les deux rappeurs de Seine-Saint-Denis comptent toutefois finir en beauté l’aventure NTM avec une dernière mini-tournée de 14 dates en France et à l’étranger. Ils joueront cet été aux festivals Solidays à Longchamp (23 juin) et Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (5 juillet), à la Rockhall de Luxembourg (6 juillet), aux Eurockéennes à Belfort (7 juillet), au Martigues Summer Festiv’halles (2 août), à la Royal Arena Bienne à Orpond en Suisse (16 août), au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort (23 août).

Ils se produiront ensuite en Amérique latine en novembre : à la Blackberry Arena de Mexico City (7), à l’Hipodromo de Los Andes à Bogota (8) et au Caupolican Santiago (10), avant deux dates au Palais 12 de Bruxelles (15) et à l’Arena de Genève (16). Ils feront ensuite leurs adieux à la scène à Paris, à l’Accorhotel Arena les 22 et 23 novembre.