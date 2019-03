Cette légende est bien la seule fois où l'on se permettra de dire que Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau (ici dans «Rebelles») sont habillées comme des sacs. — Albertine Productions

C’est déjà le printemps ! Enfin, celui du cinéma. Depuis ce dimanche et jusqu’à mardi, dans les salles participant au Printemps du cinéma, le ticket ne coûte que 4 euros par personne et par séance. Une bonne occasion de faire le plein de découvertes à un tarif accessible. Si Captain Marvel, Ralph 2.0 ou Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? sortiront sans doute grands gagnants de l’opération, 20 Minutes vous conseille une demi-douzaine de films sortis il y a plusieurs semaines et qui sont toujours à l’affiche. Prêt(e) s pour les séances de rattrapage ?

Laissez-vous surprendre par le cinéma français avec « Le chant du loup »

Le chant du loup, dans le vocabulaire militaire, c’est le bruit que fait un sonar prêt à repérer votre sous-marin. Autrement dit, c’est très mauvais signe, comme on le voit dans le film d’Antonin Baudry. Un premier long-métrage particulièrement audacieux dans le paysage cinématographique tricolore actuel. Le réalisateur part d’une intrigue de film d’action à l’américaine et le traite avec un réalisme à la française avec une remarquable ambition sur le plan sonore. Spectaculaire et passionnant, haletant et surprenant.

Enchaînez avec Edmond. Le premier film d’Alexis Michalik, imaginant le processus d’écriture de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand a tout d’un grand film populaire et rassembleur. Une œuvre divertissante, épique, avec une écriture pleine d’esprit.

Oubliez vos préjugés sur les têtes couronnées avec « La Favorite »

Angleterre. XVIIIe siècle. La reine Anne. Vous tremblez à l’évocation de ces mots et redoutez le film en costumes corseté et amidonné ? Laissez sa chance à La Favorite qui, en deux minutes, balayera tous vos préjugez.

Le film de Yorgos Lanthimos raconte une intrigue de cour, avec ses jeux de pouvoir dont les cartes sont sans cesse rebattues, et une sorte de ménage à trois entre la reine (Olivia Colman), son amie Lady Sarah (Rachel Weisz) et la nouvelle servante Abigail (Emma Stone). Le film tire sa force de son trio d’actrices – si Colman a déjoué les pronostics en chipant l’Oscar de la meilleure actrice promis à Glenn Close ou Lady Gaga, ce n’est pas un hasard – et au sens de l’absurde qui électrise le scénario.

Enchaînez avec Marie Stuart, reine d’Ecosse qui raconte l’opposition entre Marie Stuart et Elizabeth Ire sous un angle féministe qui ne manque pas de faire écho avec l’actualité.

Rigolez avec Audrey Lamy sans oublier votre conscience sociale

Dans Rebelles, « Balance ton porc » est pris au pied de la lettre. Sandra, salariée d’une conserverie, repousse son chef qui tente de la violer. Lorsque, quelques instants plus tard, celui-ci se tue accidentellement, la jeune femme et deux de ses collègues échafaudent un plan pour se débarrasser du corps (en l’occurrence, lui faire subir le même sort que les sardines qu’elles mettent en conserve) et s’emparer du butin que le salopard cachait dans son placard.

Le trio Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau est embarqué dans une histoire barrée, entre comédie sociale à la britannique et l’humour caustique scandinave avec une pincée de western. Ce Rebelles n’est jamais aussi bon que quand il assume ses élans cartoonesque.

Enchaînez avec Les Invisibles. Vous y retrouverez Audrey Lamy dans le rôle d’une travailleuse sociale qui, avec ses collègues, fait tout pour réinsérer les femmes SDF qui fréquentent son centre d’accueil voué à disparaître. Quitte à faire n’importe quoi.

Sur un sujet sérieux – la précarité -, le réalisateur Louis-Julien Petit s’autorise l’humour car il traite avec un profond respect ses personnages en situation de pauvreté dont il met en avant la dignité.