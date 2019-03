WURST (ex-Conchita Wurst) dans le clip de sa chanson «Hit Me» sorti en mars 2019. — Markus Morianz

Nouveau look pour une nouvelle vie musicale. Conchita Wurst amorce un virage à 180° dans sa carrière, comme le montre le clip de sa nouvelle chanson, Hit Me, mis en ligne vendredi. La star autrichienne, qui a remporté l’Eurovision en 2014, y est méconnaissable. Cheveux courts et immaculés - et non plus longs et bruns – sur une silhouette plus masculine, le personnage incarné par celui qui est Tom Neuwirth à l’état civil évolue fortement. Dans la vidéo, l’artiste, toujours prompt à s’amuser à tordre les stéréotypes liés aux genres, alterne mouvements efféminés et postures viriles.

La drag-queen d’hier s’est muée progressivement en personnage androgyne, comme le relevait 20 Minutes l’an passé. « J’ai commencé en étant une diva dans une robe dorée, maintenant, je suis plutôt un artiste drag barbu en bottes », confiait l’artiste au quotidien The Independant en avril.

Changement de pseudonyme

Un changement qui se traduit aussi par une modification du pseudonyme. Sur les réseaux sociaux, l’icône queer, écrit son nom en lettres capitales et les visuels promos abandonnent le Conchita pour ne conserver que le WURST. C’est sous cette identité que son nouveau projet musical, l’opus Truth Over Magnitude, va se déployer. « A partir de maintenant, Tom Neuwirth incarnera les deux personnages, Conchita et WURST », prend le soin de souligner sa maison de disques, Sony Music, dans un communiqué de presse. Histoire, sans doute, de ne pas complètement déstabiliser son public.

Dévoilé le 8 mars, le single Trash All The Glam pouvait être interprété comme un manifeste sur ce changement de braquet. « Je tranche les mains qui me retiennent, je détruis tout le glam », disent les paroles. Dans le clip, un corps emballé dans une combinaison de latex, telle une chrysalide BDSM, se meut dans la froideur du métro souterrain, sans que le visage de l’artiste n’apparaisse clairement. Le morceau électro, dépouillé et empreint de vague à l’âme, est bien loin des ballades grand public interprétées jusque-là.

Hit Me, deuxième aperçu de cette nouvelle orientation musicale, est bien davantage pop, dansant et fédérateur. Le texte évoque l’assurance dont se prévaut l’artiste bien décidé à « ne pas se laisser menacer », des mots qui font écho aux messages de confiance en soi comme Conchita Wurst, pardon Conchita WURST, les affectionnait. Le changement dans la continuité ?