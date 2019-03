Laura, candidate de la saison 8 de «The Voice». — Capture d'écran TF1

Généralement, dans The Voice, les talents reprennent une chanson célèbre pour se faire connaître. Une fois n’est pas coutume, ce samedi, une candidate, Laura, a tenté sa chance aux auditions à l’aveugle avec une chanson qu’elle voulait faire connaître au plus grand nombre. Son choix s’est porté sur Les enfants paradis écrite par Damien Saez en hommage aux victimes des attentats qui ont endeuillé Paris en novembre 2015.

« Ils étaient du café, ils étaient du bistrot. Ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de province. Ils étaient cœurs de pluie qui font cœurs qui grincent. Ils étaient pleins de vie, avaient l’œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient devenir. Ils étaient bien trop jeunes oui pour devoir partir. Ils étaient fils d’Orient ou fils de l’Occident. Enfants du paradis, enfants du Bataclan », disent les paroles de ce morceau anaphorique sans couplet ni refrain que la jeune chanteuse de 17 ans a interprété avec force et conviction.

« J’avais envie de porter cette chanson »

Si Julien Clerc et Jenifer ont été les seuls à retourner leur fauteuil sur cette prestation, tous les coachs ont été touchés par l’émotion… d’un morceau qu’ils semblaient ne pas connaître. « C’est qui, cette chanson ? », a ainsi demandé Soprano à Laura qui a expliqué son choix. « [Damien Saez] est un artiste que j’apprécie énormément. J’avais envie de porter cette chanson, que cette chanson soit entendue », a-t-elle répondu.

L’adolescente a réussi son coup puisque Les oiseaux paradis s’est retrouvé peu de temps après dans le Top 10 des titres les plus téléchargés sur iTunes en France, comme l’a signalé Thomas Pawlowski, le directeur de la communication des programmes du groupe TF1. Ce dimanche midi, le morceau était toujours dans le Top 5…

Effet @TheVoice_TF1 , la chanson de @damiensaez « Les enfants du Paradis » se classe en haut du top ITunes. C’est ça aussi The Voice faire découvrir de grandes chansons au plus grand nombre. pic.twitter.com/7Ii7DadKOI — Thomas Pawlowski (@TomPawlo) March 16, 2019

L’effet Laura/The Voice se constate aussi dans les commentaires des vidéos de la chanson mises en ligne sur YouTube. « J’arrive juste après cette merveilleuse interprétation dans The Voice par la jeune Laura. Elle vous a fait honneur et vous leur faites honneur à ces anges partis trop tôt. Une chanson bouleversante », peut-on lire sous l’une d’elle, parmi des dizaines de réactions postées dans la foulée de la diffusion du télécrochet.

« Je n’avais jamais entendu parler de Saez »

« Laura nous a fait découvrir cette chanson magnifique ce soir dans The Voice grâce à une interprétation digne de Jacques Brel, avec des tripes de 17 ans… Sublime ! Je n’avais jamais entendu parler de Saez et cette chanson ne passe jamais à la radio », écrit un autre internaute.

D’autres s’adressent directement à Laura sous la vidéo que la jeune fille à elle-même posté sur sa chaîne Youtube. Il s’agit de sa prestation au concours Passion Chant Côte d’Azur l’an passé, dont elle a pris la troisième place. « Je viens de découvrir ce soir ta prestation dans The Voice. Je ne connaissais pas cette chanson, tu as donc réussi à la faire connaître à moi comme à de nombreuses personnes. Au-delà du texte et du charme que je trouve bien souvent aux chansons interprétées en piano voix, j’ai adoré ta prestation et ta façon d’incarner ce texte et de livrer tes émotions », lui écrit un homme ému.

Laura a gagné sur tous les plans : elle continue l’aventure The Voice dans l’équipe de Julien Clerc, elle a mis en lumière une chanson qu’elle adore et elle est parvenue à faire parler de Damien Saez sans sarcasmes ni cynisme (ce qui est en soi un exploit).