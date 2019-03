L'INTERVIEW WTF « Si c'était votre dernière journée sur Terre, vous feriez quoi ? », « Du sexe à outrance ! Non, je rigole...»

Louis Bertignac est de retour ! Son album Origines vient de sortir. A l’intérieur se trouvent quatorze classiques du rock qui l’ont marqué durant sa jeunesse et qu’il s’est amusé à adapter en français.

L’occasion rêvée pour tester sa repartie en le soumettant à notre interview complètement WTF ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on n’a pas été déçu.

Le rockeur nous a avoué porter des claquettes-chaussettes chez lui et n’y voir ni inconvénient, ni faute de goût ! Il a aussi confié qu’il était accro à son téléphone – le portable, pas le groupe – et que s’il n’avait plus qu’une journée à vivre sur Terre, il la passerait à jouer de la musique avec ses potes « comme sur le Titanic ».