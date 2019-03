Matthieu Chedid viendra présenter son dernier album du 25 au 27 juin. — E. Sadaka / Sipa

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Les Nuits de Fourvière ont dévoilé mardi la programmation de l’édition 2019, qui se tiendra du 1er juin au 30 juillet. Avec pour cette année, un fort accent de nostalgie. Les organisateurs ont misé sur la venue de groupes, qu’ils qualifient de « best of », à savoir des légendes enchaînant les tubes depuis plus de 30 ans ou ayant fortement marqué les esprits.

Sting, auréolé de 16 Grammy Awards au cours de sa carrière, reviendra sur la scène du théâtre antique (17 juillet). On citera également le groupe Midnight Oil (9 juillet), Tears For Fears (18 juillet), Roger Hodgson, chanteur et leader de Supertramp (22 juillet) ou encore New Order (28 juin).

Les Français en force

Comme à son habitude, le festival fera la part belle aux Français, fidèles au rendez-vous : -M- (25-27 juin), Vanessa Paradis (3 et 4 juillet), Zazie (24 juin) et Arthur H (19 juillet). Du côté des talents émergents, Clara Luciani se produira le 28 juillet. Jeanne Added, sacrée meilleure artiste féminine française de l’année aux Victoires de la musique, est programmée le 23 juillet, et Eddy de Pretto, le 24 juillet. L’occasion de tester vos connaissances musicales.