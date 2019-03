Posez vos questions à Louis Bertignac, qui chantera en direct mardi

Le chanteur Louis Bertignac traduit ou réécrit en français des chansons qui ont compté pour lui dans «Origines». — Yann Orhan

Tout a commencé par une chanson de Rod Steward, sur laquelle il s’est mis à chanter en français. Après le succès de sa tournée avec Les Insus, Louis Bertignac revient avec l’album Origines. Quatorze titres qui l’ont marqué durant sa jeunesse et qu’il s’est amusé à traduire ou à réécrire en français. Forever Young de Bod Dylan devient ainsi Jeune à jamais, Every Breathe You Take de Police Chaque mot et Cocaïne de JJ Cale Coquine. Un voyage dans le rock des années 1960-1970 et un hommage à des artistes comme George Harrison, les Rolling Stones ou encore The Who.

