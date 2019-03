«Leaving Neverland»: Fans de Michael Jackson, allez-vous regarder le documentaire polémique?

Le chanteur Michael Jackson en 1988. — Cliff Schiappa/AP/SIPA

Diffusé sur HBO début mars et le 21 mars prochain sur M6, Leaving Neverland provoque un raz de marée. Pour cause, le documentaire relance les accusations de pédophilie contre Michael Jackson, en dévoilant notamment le témoignage de deux survivants accusant le chanteur d’abus sexuels commis, selon eux, quand ils avaient 7 et 10 ans. A peine dévoilé, on observe déjà les premières conséquences de ce film : certaines radios dans le monde envisagent de boycotter la musique de Michael Jackson, et les créateurs des Simpson ont décidé de faire disparaitre l'épisode doublé par le chanteur. Mais qu’en est-il de sa grande communauté de fans ?

Vous êtes fans de Michael Jackson, allez-vous regarder le documentaire polémique ? Pensez-vous que Leaving Neverland puisse remettre en question votre passion pour le chanteur et pour sa musique ?

>> Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous ou envoyer un mail à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.