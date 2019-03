SERIE Un épisode datant de 1991 ne sera plus rediffusé à la télévision suite au documentaire «Leaving Neverland» qui a relancé les accusations de pédophilie visant Michael Jackson

La famille Simpson. — Anonymous/AP/SIPA

Dans la version originale du premier épisode de la saison 3 des Simpson, diffusé pour la première fois à la télévision américaine en septembre 1991, on pouvait entendre la voix de Michael Jackson.

Le chanteur doublait le personnage de Leon Kompovsky, un homme que Homer Simpson rencontrait dans un hôpital psychiatrique et qui se prenait pour le King of Pop. Près de trente ans plus tard, cet épisode, intitulé Stark Raving Dad ( « Mon pote Michael Jackson » dans la version française) a été censuré après que la diffusion du documentaire Leaving Neverland a relancé les accusations de pédophilie dont la star a fait l’objet.

« Nous avons le droit d’enlever un chapitre »

Cet épisode ne sera plus diffusé à la télévision et ne sera plus accessible en ligne, pas davantage que dans les futures éditions vidéo de la série animée.

« C’était clairement le meilleur choix à faire », a déclaré jeudi au Wall Street Journal le producteur exécutif du show, James L. Brooks. Une décision prise avec l’accord du producteur Al Jean et du créateur des Simpson, Matt Groening.

« Je suis contre les autodafés de livres. Mais il s’agit ici de notre livre et nous avons le droit d’en enlever un chapitre », a ajouté James L. Brooks, qui a également déclaré que cet épisode était particulièrement cher à leur cœur : « Plein d’excellents souvenirs y étaient attachés et cette affaire les a fait disparaître. »

Le documentaire Michael Jackson : Leaving Neverland sera diffusé en France sur M6 le 21 mars.