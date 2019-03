MUSIQUE Le chanteur, qui représentera la France à l'Eurovision en mai, donnera en octobre et en novembre des concerts dans une dizaine de villes

Bilal Hassani sur la scène du NRJ Music Tour, à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt), le 25 février 2019. — LAURENT VU/SIPA

Son «premier vrai concert», Bilal Hassani le donnera le 21 octobre à L’Olympia. Le jeune artiste de 19 ans ne s’arrêtera pas à ce baptême du feu puisqu’il enchaînera avec une tournée d’une dizaine de dates dans le reste de la France jusqu’à la fin novembre.

LE KINGDOM TOUR EST LANCÉ!



Pré vente Vendredi à 10h sur : https://t.co/dT98iCM40Z



Vente générale Lundi prochain à 10h pic.twitter.com/SaWiGPP06k — Bilal Hassani (@iambilalhassani) March 6, 2019

Le Kingdom Tour passera par le théâtre Femina de Bordeaux (24 octobre), le Transbordeur de Lyon (26 octobre), la Coopé de Mai à Clermont-Ferrand (27 octobre) et le Casino de Toulouse (30 octobre). La série de concerts se poursuivra à Nancy, Metz, Rennes, Lille, Besançon et Caen, respectivement les 2, 3, 7, 8, 9 et 15 novembre.

Un album en avril

La billetterie ouvrira sur un site spécial, www.kingdomtour.fr, en prévente, ce vendredi à 10h.

Bilal Hassani interprétera sur scène les morceaux de son premier album, Kingdom, annoncé pour le 26 avril. Il chantera assurément Roi, la chanson avec laquelle il représentera la France en finale de l' Eurovision le 18 mai à Tel-Aviv (Israël).