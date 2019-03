View this post on Instagram

Bon la mif vous avez l’habitude de nos disparition 😂 mais c’est un peu comme dans dbz quand san goku et vegeta se mettent dans leur bulle pour revenir encore plus fort 💪🏼 On prepare les byes depuis un bon bon moment ! L’année derniere ca à été du charbon mais ca vous pouvez pas le voir normal ... bref j’ai envie de vous remercier pour votre force 🙏 remercier mes freres qui sont pas tous sur les photos pour leur energie et leur sincérité 💚! Remercier ma mif pour leur amour et remercier dieu pour TOUT ❤️! Bref trêves de ballivernes 🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️ #PasDeCinemaQuandOnRevient #OnTordEtOnReTord🔞 #PutainDeRapDeMerde 🤭#LeMondeEtMemeSonSystemeSolaire 🌎🌞💫 #QLF