INTERVIEW Le journaliste et critique de cinéma Didier Roth-Bettoni évoque pour « 20 Minutes » les points forts et les points faibles de « La meilleure façon de marcher » qui ressort en salle ce mercredi

Le réalisateur Claude Miller, entouré des acteurs Patrick Dewaere (à gauche) et Patrick Bouchitey (à droite). — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

« La meilleure façon de marcher », sorti en 1976, est le premier film de Claude Miller.

Le film revient à l’affiche d’une poignée de cinémas français ce mercredi, dans une version restaurée.

« Il pose des questions qui résonnent encore aujourd’hui sur les formes du harcèlement du "fort" sur le "faible", l’homophobie intériorisée, la masculinité toxique », explique le journaliste Didier Roth-Bettoni à « 20 Minutes ».

1960. Une colonie de vacances dans un coin du Puy-de-Dôme. Un soir d’orage, un moniteur, Marc (Patrick Dewaere), en surprend un autre, Philippe (Patrick Bouchitey), maquillé, travesti, dans l’intimité de sa chambre. Ainsi commence La meilleure façon de marcher, le premier film de Claude Miller, sorti en 1976, qui revient ce mercredi à l’affiche d’une demi-douzaine de salles françaises, présenté dans une copié restaurée. La relation d’attirance et de répulsion qui se noue entre les deux personnages permet d’évoquer des thématiques qui demeurent contemporaines telles que l’homophobie, le machisme ou le harcèlement psychologique. 20 Minutes a évoqué avec le journaliste et critique Didier Roth-Bettoni, auteur de L’homosexualité au cinéma (Editions La Musardine) ce qui fait que ce long-métrage reste, ou non, d’actualité.

La meilleure façon de marcher évoque des thématiques régulièrement évoquées à notre époque. Est-ce un film précurseur ?

C’est un film étrange. Il est d’un grand classicisme dans la forme. Par certains points, il était déjà presque daté au moment où il est sorti - l’homosexualité est symbolisée par le travestissement. Et en même temps, il a installé dans le cinéma grand public français la question d’un désir ambivalent entre les personnages masculins qui n’était pas présente dans ce type de cinéma jusque là. Il pose des questions qui résonnent encore aujourd’hui sur les formes du harcèlement du « fort » sur le « faible », l’homophobie intériorisée [le fait de rejeter sa propre homosexualité en adoptant une attitude agressive envers soi-même et/ou les autres personnes homosexuelles]… La masculinité toxique aussi, cette masculinité qui n’arrive plus à se définir autrement que par la violence.

Dans le contexte du cinéma français de la fin des années 1970, c’est donc un intrus ?

Non, car sa forme est très banale. Les Valseuses, par exemple, qui est sorti deux ans plus tôt, a chamboulé le cinéma français par son audace formelle, ses dialogues, les rapports entre ses personnages. La meilleure façon de marcher est plus consensuel, mais je pense qu’il travaille le spectateur longtemps. Ce n’est pas un film qui jette un pavé dans la mare. C’est là sa force intemporelle. Il est « normalisé » en apparence. La question du « en apparence » est fondamentale dans le film, à la fois dans ce qu’il montre et dans sa façon d’être.

[Attention spoiler. Pour ne pas découvrir la fin de l’intrigue, passer à la dernière question] Le film était-il en avance sur son temps ?

Ce que je trouve problématique dans La meilleure façon de marcher, c’est la fin qui est un peu « tout rentre dans l’ordre ». C’est comme si la tentation homosexuelle, la fluidité du désir qui parcourait les deux personnages n’avait été qu’une parenthèse, une phase. Chacun rentre dans sa petite vie bourgeoise, conformiste. Si je me souviens bien, à la fin, quand Marc, devenu agent immobilier, fait visiter un appartement à Philippe et sa compagne Chantal [Christine Pascal], il leur dit : « Il y a plein de placards ». Comme s’ils rentraient tous dans leurs placards. Cette fin me dérange beaucoup.

Elle peut être interprétée comme un constat amer sur la difficulté d’assumer son homosexualité et sur l’impossibilité de la vivre ouvertement à l’époque…

Sans doute. Mais tout le début du film, toute la provocation sexuelle de la scène du bal, laissait supposer que d’autres choses étaient possibles.

Pourquoi alors le film mérite-t-il d’être vu par un public, qui ne l’a pas déjà vu, en 2019 ?

D’abord pour les performances d’acteurs. Patrick Dewaere a un charisme, une présence physique. Son incarnation de ce personnage est assez impressionnante. Patrick Bouchitey aussi est très bien. Et même si la fin résonne douloureusement, le film soulève quand même des questions sur l’objet du désir. Cet obscur objet du désir (rires).