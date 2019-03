Image extraite du film «Senses» de Ryusuke Hamaguchi. — Art House

« La Flor » est un film argentin, réalisé par Mariano Llinás, qui dure 14 heures. La première partie, de trois heures et demi, est à l’affiche des salles françaises depuis ce mercredi.

Régulièrement, des films fleuves sortent au cinéma. « 20 Minutes » en a sélectionné quelques exemples.

« Plus c’est long, plus c’est bon » ? Au cinéma, c’est parfois le cas. Comme avec La Flor, le film argentin signé Mariano Llinás, dont la première partie – qui dure à elle seule 3 h 30 – sort en salle ce mercredi. 20 Minutes a pris un peu de temps pour sélectionner d’autres œuvres qui méritent d’être vues sans que l’on compte les heures…

Laisser du temps au temps

« La première série cinéma », clamait l’affiche de Senses, sorti en France l’an passé. Une formulation purement marketing qui ne correspond en rien à l’intention du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi qui a signé ce long-métrage de 5 h 20, découpé en trois films pour son exploitation en salles. L’intrigue s’épanouit dans la durée et laisse à ses personnages – un groupe d’amies vivant à Kobe et confrontées à la disparition de l’une d’entre elles – le temps de se révéler dans toutes leurs nuances et de scruter l’évolution de leurs émotions.

Le temps qui passe est aussi à l’œuvre de Nos meilleures années de Marco Tulio Giordana. Soit l’histoire de deux frères des années 1960 au début des années 2000. Les récits intimes sont mêlés à des événements qui ont marqué l’Italie au fil des décennies (les inondations de Florence de 1966, les années de plomb…). Conçu, à l’origine, pour la télévision, la diffusion sur la RAI prévue en février 2003 a été annulée car le producteur a choisi de montrer la saga au Festival de Cannes. Avec succès puisqu’elle a été primée en sélection Un certain regard.

Du petit au grand écran

Shokuzaia quant à elle bien été une série diffusée à la télévision japonaise en 2012 avant d’être présentée à la Mostra de Venise en 2012. Les cinq épisodes, d’une durée totale de 4 h 30 ont été transformés en deux longs-métrages. L’un de 2 heures et l’autre de 2 h 30, ils ont été respectivement sous-titrés Celles qui voulaient se souvenir et Celles qui voulaient oublier. L’occasion pour le public français de découvrir sur grand écran ce drame qui commence par le meurtre d’une écolière et les répercussions traumatiques de cet événement sur quatre de ses camarades que le scénario retrouve quinze ans après les faits. Shokuzai est signée Kiyoshi Kurosawa – l’un des réalisateurs japonais les plus célébrés – qui n’est pas le seul grand nom du septième art dont une œuvre envisagée pour le petit écran a fini par se retrouver dans les salles obscures.

Un autre exemple célèbre est le Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman. A l’origine, il s’agissait d’un téléfilm en quatre parties d’une durée totale de plus de 5 heures. La version sortie au cinéma a été réduite à 3 heures. Avec cet ultime film, le cinéaste suédois – qui s’est ensuite consacré à la télévision – a décroché quatre Oscars (dont celui du meilleur film non-anglophone), ainsi que le César du meilleur film étranger en 1984.

L’audace de durer

Aucun trophée en revanche pour Out 1 de Jacques Rivette et Suzanne Schiffman, dont il existe plusieurs versions. D’une durée totale de 12h30, il a aussi été exploité en salle sous le titre Out 1 : Spectre dans un montage de « seulement » 4 h 20. Pour la télévision, il a été découpé en huit épisodes sous le titre Noli me tangere. Le projet, qui laisse une grande place à l’improvisation, met en scène une troupe de comédiens qui se succèdent d’une saynète à l’autre.

Originalité et audace également dans Les Mille et une nuits de Miguel Gomes. Pendant plus de 6 heures, la Schéhérazade du XXIe siècle conte le Portugal en crise. Sorti en trois volets (L’inquiet, Le désolé et L’enchanté), il fait se croiser politiques lubriques et sirènes, coq qui parlent et oiseaux apprenant à chanter… Ou quand le merveilleux rencontre le film social.

Des documentaires majeurs

La longueur au cinéma peut aussi être un atout dans le genre documentaire. L’Américain Frederick Wiseman (Ex Libris : The New York Public Library, National Gallery, At Berkeley…) explore ses sujets régulièrement en plus de trois heures. Mais l’exemple le plus marquant est sans nul doute Shoah de Claude Lanzmann qui, pendant 9 h 30, donne à entendre les témoignages de survivant de l’Holocauste, sorti en 1985 et régulièrement diffusé à la télévision.

« En 1987, quand TF1 l’a programmé (…), les négationnistes appelaient les Français à briser leur télé. Mais Shoah est aujourd’hui considéré comme une œuvre d’art. Car la vérité historique passe par les œuvres d’art et elles seules peuvent rapprocher les hommes », déclarait-il à 20 Minutes en 2011.

Plus récemment, Les Ames mortes de Wang Bing, relayait les témoignages de survivants d’un camp de rééducation en Chine. Le film, d’une durée de 8 h 15 a été exploité en France en trois parties cet automne.