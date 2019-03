DISPARITION L’acteur apparaîtra notamment dans « Once Upon a Time in Hollywood », le prochain film de Quentin Tarantino

Luke Perry est décédé lundi à l'âge de 52 ans. — Chris Pizzello/AP/SIPA

L’acteur n’était pas que Dylan de « Beverly Hills » et le père d’Archie dans « Riverdale ».

Lundi, des millions de fans de Luke Perry à travers le monde, apprenaient le décès de l'acteur de 52 ans, d’un grave accident vasculaire cérébral. Pour certains, il était « Dylan McKay » dans Beverly Hills(quelques enfants des années 1990 lui doivent notamment leur prénom). Pour d’autres, il représentait « Fred Andrews », le père d’Archie dans Riverdale. Mais la carrière de Luke Perry ne s’est pas arrêtée à ces deux séries à succès. L’acteur a notamment tenu l’un des rôles principaux du show télé John from Cincinnati, et fera une toute dernière apparition sur le grand écran dans Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino.

Une apparition dans le « Cinquième élément »

En plus d’avoir propulsé Dylan McKay en tant que véritable sex-symbol des années 1990, Beverly Hills a donné un petit coup de peps à la carrière de son interprète. Près de dix années après le lancement de la série, Luke Perry se voit offrir un tout petit rôle dans le succès mondial de Luc Besson, Le Cinquième élément. Mais si, souvenez-vous, il fait une apparition au tout début du film !

Une parenthèse théâtrale

Après quelques rôles dans des films qui passent plus ou moins inaperçus, ainsi qu’une apparition dans la série Oz (les fans se souviendront peut-être de son rôle de révérend), Luke Perry s’est essayé au théâtre, en tenant le rôle de « Harry » dans l’adaptation sur les planches du film Quand Harry rencontre Sally. Sa partenaire ? Alyson Hannigan, Willow dans Buffy contre les vampires (Luke a d’ailleurs joué Pike dans le film Buffy, cinq ans avant la série).

Luke Perry et Alyson Hannigan posent ensemble en 2004 pour leur pièce de théâtre «Quand Harry rencontre Sally». - ALASTAIR GRANT/AP/SIPA

Un petit tour dans « John from Cincinnati »

En 2007, HBO lance une nouvelle série, John from Cincinnati, et offre l’un des rôles principaux à Luke Perry. Le pitch ? L’histoire des Yost, une famille de surfeurs qui vivent dans le sud de la Californie, près de la frontière mexicaine. Luke Perry y joue Lync Stark, un « agent inquiétant » dans cette série que Les Inrocks qualifient « d’expérience sérielle les plus barrées des années 2000 ». Un show télé qui ne connaîtra qu’une seule saison.

Luke Perry dans la série «John from Cincinnati». - Copyright Home Box Office (HBO)

Un avocat dans la trilogie « La Loi de Goodnight »

Notons aussi que Luke Perry a tenu le rôle principal d’une trilogie de téléfilms, La Loi de Goodnight, dont le premier volet est réalisé par son camarade de Beverly Hills, Jason Priesley. L’acteur y joue « un avocat qui, en raison de ses frasques notoires dans la ville de Chicago, est nommé juge itinérant dans les territoires de l’Ouest », précise la fiche Wikipédia du téléfilm. Une trilogie à (re) découvrir ?

Un dernier passage chez Tarantino

Ces dernières années, la carrière de Luke Perry avait connu un souffle nouveau grâce à la série Riverdale, dans laquelle il interprétait le père d’Archie. Mais les nombreux fans de l’acteur auront une ultime occasion de le revoir, sur grand écran cette fois-ci, puisqu’il apparaîtra dans Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino. Comme le rapporte LCI, l’acteur sera bien présent dans ce film très attendu, qui se déroulera en 1969, la veille du sordide assassinat de Sharon Tate, aux côtés de Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ou encore Brad Pitt.