Luke Perry, l'inoubliable Dylan de «Beverly Hills», est décédé lundi 4 mars 2019, après un AVC. — Erik Pendzich/REX/Shutterstock/SIPA

Il avait commencé sa carrière adolescent, à la fin des années 80. L’acteur Luke Perry, 52 ans, est décédé lundi des suites d’un accident vasculaire cérébral. En plus de 30 ans de carrière, celui qui a incarné Dylan dans Beverly Hills et qui a été relancé par Riverdale a touché beaucoup de monde à Hollywood, et les hommages se multiplient.

Ian Ziering, qui incarnait Steve Sanders dans Beverly Hills, a été l’un des premiers à réagir sur Twitter, se souvenant « pour toujours des mémoires que nous avons partagées ces 30 dernières années ».

Dearest Luke,

I will forever bask in the loving memories we've shared over the last thirty years. May your journey forward be enriched by the magnificent souls who have passed before you, just like you have done here, for those you leave behind. — Ian Ziering (@IanZiering) March 4, 2019

Fox a annoncé la semaine dernière un revival de la série avec le retour de Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green et Tori Spelling mais Luke Perry ne devait pas y participer.

Avant de devenir actrice, Olivia Munn était une adolescente, qui, comme beaucoup d’autres, craquait pour Luke Perry : « C’était mon premier crush, enfin plutôt une obsession, je portais des pin’s à son effigie à l’école. Je rêvais d’aller à Los Angeles juste pour le rencontrer. Je n’ai jamais eu cette chance.»

Luke Perry was my 1st crush. Eh, more like obsession (I wore pins w his face on them to school 🙊) I used to dream of making it to LA just to meet him. I never got to, but I've always heard he was a really great person. 😔 Praying for his family & kids.... Rest in love ❤️❤️❤️❤️🌥 — Olivia Munn (@oliviamunn) March 4, 2019

« Mon cœur est brisé »

« Mon cœur est brisé. Tu vas tellement me manquer Luke Perry. J’envoie mon amour à ta famille », a réagi Molly Ringwald, qui incarne la femme de Luke Perry dans Riverdale. Les scénaristes de la série ont également rendu hommage à « l’âme vibrante et pleine de joie » de l’acteur.

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry — Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Luke Perry... you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend. #Riverdale — Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) March 4, 2019

Beaucoup l’oublient, mais Luke Perry avait également joué dans le film originel Buffy contre les vampires, en 1992. Plus membres de la famille Buffy l’ont salué, notamment Joss Whedon, David Boreanaz et Alyson Hannigan, qui a le « coeur brisé ».

I’m heartbroken to hear Luke Perry passed away. Sending love to his family and friends. R.I.P. — alyson hannigan (@alydenisof) March 4, 2019

RIP Luke Perry🙏🏻 — David Boreanaz (@David_Boreanaz) March 4, 2019