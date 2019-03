Keith Flint, le chanteur de Prodigy, est mort

Keith Flint lors d'un concert de Prodigy en juillet 2015. — Bryceland/REX Shutterst/SIPA

Il avait 49 ans. Keith Flint, le chanteur du groupe britannique The Prodigy a été retrouvé mort chez lui ce lundi matin à Dunmow, au nord-est de Londres, affirme The Sun. Les causes du décès ne sont pas encore connues mais sa mort n'est pas considérée comme suspecte, selon le quotidien britannique.

L’artiste au look excentrique est l’une des figures de la scène underground d’outre-Manche. Apparu sur la scène rave au début des années 1990, The Prodigy a progressivement rencontré le succès à l’international, notamment avec des tubes tels que Firestarter, Breath ou Smack My Bitch Up.