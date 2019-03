Katherine Helmond, célèbre pour avoir incarné Mona Robinson dans la série Madame est servie entre 1984 et 1992, est décédée ce vendredi à l’âge de 89 ans. L’actrice américaine avait également joué dans plusieurs films de Terry Gilliam, notamment Brazil et Las Vegas Parano.

Alyssa Milano, qui a été révélée par la série Madame est servie, a rendu hommage sur Twitter à cette actrice « belle, gentille, drôle, gracieuse et pleine de compassion. Tu m’as appris à garder la tête hors de l’eau ! Tu m’as appris à faire n’importe quoi pour faire rire les gens ! Quel exemple tu étais ! Repose en paix, Katherine ».

Katherine Helmond has passed away.



My beautiful, kind, funny, gracious, compassionate, rock. You were an instrumental part of my life. You taught me to hold my head above the marsh! You taught me to do anything for a laugh! What an example you were!



Rest In Peace, Katherine. pic.twitter.com/HNIH0Ty6MN