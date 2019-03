«When I Get Home», le nouvel album de Solange — Saint / Columbia

Nous voilà gâtés : après plusieurs années d’absence, Solange fait son grand retour avec un nouvel album, intitulé When I Get Home. La chanteuse avait dévoilé un extrait inédit ce jeudi, ce qui laissait présager la sortie imminente d’un nouvel album… Qu’elle a effectivement mis en ligne quelques heures plus tard.

L’opus, qui contient 19 morceaux, est désormais disponible intégralement sur toutes les plateformes de streaming audio. On y retrouve ce mélange d’influences pop, soul, funk, hip-hop et jazz qui est devenu sa marque de fabrique. Côté crédits, de nombreux artistes prestigieux comme Pharrell, Panda Bear, Earl Sweatshirt, Tyler the Creator, Gucci Mane, ou encore Sampha ont contribué à l’album.

Œuvre politique

Le précédent album de Solange, A Seat at the table, remonte à 2016. Cet opus lyrique et politique évoquait l’expérience spécifique des femmes noires américaines, et avait été acclamé par la critique et par le public. Le site Pitchfork l’avait même élu meilleur album de l’année 2016.