MUSIQUE Ce vendredi, la chanteuse a dévoilé deux nouveaux clips, « Amiants » et « Puerto Rico », en collaboration avec deux artistes de la scène rap française

La chanteuse Shy'm. — SYSPEO/SIPA

Ce vendredi, la chanteuse a dévoilé deux nouveaux clips, Amiants et Puerto Rico, en collaboration avec Jok’Air et Vegedream.

Depuis quelques semaines, la chanteuse semble opérée un tournant de plus en plus prononcé vers le rap dans sa carrière.

Un nouveau pied dans le rap game. Ce vendredi, Shy'm a dévoilé deux clips inédits, Amiants et Puerto Rico, des titres réalisés avec deux artistes de la scène rap française, Jok’Air pour le premier, Vegedream pour le second. Rien de frappadingue, l’univers musical de Shy’m n’étant pas très éloigné du hip-hop, si ce n’est la multiplication des collaborations de la chanteuse avec des rappeurs en ce moment. Des productions plutôt prometteuses qui laissent espérer un nouvel album (courant 2019), penchant plus que jamais vers le rap ?

Quand Shy’m clashe Dam’s

En décembre dernier, après l’annonce d’une grosse tournée en 2019, la chanteuse marquait les esprits grâce à un titre ayant fuité sur Internet, La go. Dans cette chanson, elle répondait au rappeur Damso qui en 2015, dans le titre Pinocchio en feat avec Booba, déclarait avec délicatesse, « t’es passé partout comme la chatte de Shy’m/Je sais pas si c’est vrai mais je la baiserais au calme ». La réponse de la jeune femme ? « Tu veux mon cul va faire la queue derrière Damso », balançait-elle alors dans ce titre teinté d'amertume mais aussi d’autodérision, se moquant en chanson de sa célèbre « chute ».

Un morceau qui « lui vaut les louanges de la presse dite street et au-delà », commente un communiqué de son équipe, mais aussi un post de B2O, se moquant sur Instagram de son ancien protégé Dam’s…

Absolem, les prémices d’un album aux sonorités rap ?

Un mois plus tard, autre pas supplémentaire vers le rap avec Absolem, un autre titre inédit de son futur album. Un morceau introspectif au piano, d’une durée de plus de huit minutes, en collaboration avec les rappeurs Youssoupha et Kemmler.

A la fin du clip minimaliste, on découvre ce qui pourrait bien être la tracklist de son prochain album, mais aussi les collaborations à venir, avec encore, une majorité d’artistes issus de la scène rap française : Jok’Air, Vegedream, Chilla, L’Algerino… Si Shy’m ne s’essaye pas encore elle-même au rap, les influences de ce nouveau projet musical semblent de plus en plus claires.

Deux titres, deux rappeurs

Des tonalités hip-hop confirmées par les deux clips dévoilés ce vendredi. Amiants, un premier titre planant sur l’amour et l’amitié, réalisé avec Jok’Air, ancien membre du groupe de rap parisien MZ.

Puerto Rico, une seconde chanson plus festive, en duo avec Vegedream, le rappeur qui a entre autres signé l’un des tubes de l’été dernier, Ramenez la coupe à la maison.

Après le r’n’b des années 2000, la pop des années 2010, Shy’m entame-t-elle sa « période rap » ?