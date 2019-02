Onze/Eleven dessinée par Jen Bartel — © JEN BARTEL, NETFLIX & DARK HORSE 2019

Créée en 2016, la série « Stranger Things » est un des plus gros succès de la plateforme Netflix.

Inspirée par les films fantastiques et de science-fiction des années 1980, la série met en scène une bande de préadolescents confrontés à des phénomènes surnaturels.

Trois saisons ont été réalisées et le titre est désormais décliné en bande dessinée et en roman.

Alors que les fans de la série Stranger Things se rongent les sangs en attendant la diffusion, le 4 juillet 2019, de sa troisième saison, Netflix leur offre un os à ronger en révélant, par l’intermédiaire de l’éditeur Dark Horse, l’arrivée prochaine d’un nouveau personnage… dans une BD !

Prénommée Six, la jeune fille sera apparemment – à l’instar d’Eleven (Onze, en français), l’une des héroïnes de la série originale – une ancienne victime du projet MK Ultra.

Quand le petit écran fait des bulles

A celles et ceux qui se demanderaient pourquoi Six apparaît dans un comics, rappelons que forte du succès planétaire de Stranger Things, la plateforme Netflix avait conclu, en juin 2018, un partenariat avec Dark Horse (éditeur historique d’ Hellboy – entre autres) ; partenariat qui a déjà engendré une première mini-série BD en quatre volumes, axée autour de la figure de Will Byers et se déroulant parallèlement aux événements narrés dans la première saison de la série télé.

Déjà publiée aux États-Unis, cette série devrait l’être cette année en France (mais on ignore encore chez quel éditeur hexagonal).

Sur le même schéma, Stranger Things : Six se déroulera en parallèle de la seconde saison télévisée et présentera donc une nouvelle jeune victime des expériences du docteur Martin Brenner (interprété par Matthew Modine à l’écran). Réalisée par la même équipe que la première mini-série (Jody Houser au scénario et Edgar Salazar aux dessins), elle sera publiée – également en quatre volumes – en mai prochain outre-Atlantique.

En voici l’une des couvertures, dans laquelle on devine les traits effrayés du nouveau personnage…

Vers une interrelation entre médiums ?

Dès lors, une question se pose : si les séries BD se déroulent « symétriquement » au feuilleton dont elles s’inspirent, est-il envisageable – et souhaitable – qu’elles finissent par se rejoindre ? Autrement posé, est-il possible que la jeune Six apparaisse un jour dans la série télé ? Et si tel était le cas, est-ce que cela pourrait survenir dès la troisième saison produite par Netflix ? On le saura rapidement puisqu’elle sa diffusion est annoncée le 4 juillet prochain.

Autre possibilité : Six pourrait faire son apparition dans l’un des romans tirés de la série ? Pas dans le premier, en tout cas, que vous pouvez découvrir ici et dont on connaît déjà l’intrigue (articulée autour de la mère d’Eleven/Onze, embrigadée dans le programme de manipulation mentale MK Ultra) et qui doit sortir en version française le 7 mars prochain aux éditions Lumen. Mais pourquoi pas dans l’un des deux suivants d’ores et déjà annoncés par Netflix, Penguin Books (leur éditeur américain) et Gwenda Bond, leur auteure. Faites vos jeux…