La saison 8 de «Fortnite» devrait se la jouer «Pirates des Caraïbes» — Epic Games

Les 25 millions de joueurs en une semaine d’Apex Legends feraient-ils peur à Fortnite Battle Royale ? Toujours est-il que l’éditeur Epic Games multiplie les annonces ces derniers jours, avec le lancement de sa première coupe du monde (et son cashprize de 100 millions de dollars !), et l’arrivée de la nouvelle saison, la huitième, pour jeudi. Et premier geste en faveur des joueurs, pour ne pas les voir partir chez la concurrence, le passe de combat de cette saison sera gratuit. Plus besoin de sortir 950 V-Bucks, il « suffira » de relever plusieurs défis d’ici mercredi. Mais quelles autres nouveautés attendent le joueur ?

Au fond de la grotte oubliée,

Un lointain secret brille comme l'or.

Gare à ceux qu'apporte la marée,

Ils hurlent aux cris de mille sabords !



La saison 8 commence dans 3 jours ! pic.twitter.com/6FYGzYI1TP — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) February 25, 2019

Avec une carte pour vous guider,

Ne perdez surtout pas le nord.

Peu importe où il est caché,

On retrouve toujours un trésor.



La saison 8 commence dans 4 jours. pic.twitter.com/4slhBOleRl — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) February 24, 2019

A l’abordage !

Après le winter is coming de la saison 7, Fortnite serait prêt à l’abordage. C’est même sûr si l’on se réfère aux tweets teasers de l’éditeur, évoquant « trésor caché » et autres « mille sabords » et révélant les images d’un crochet de pirate et d’un emblème de serpent. Et mis côte à côte, ils dessinent ce qui semble être le haut d’un crâne. Un joueur aurait même aperçu au loin un bâteau en approche. Et ce ne sont pas les seuls indices qui annoncent la saison 8, à l’instar des tremblements de terre qui ont récemment frappé le jeu et fissuré la carte. Avant le Big One ?

Catastrophes en série

Le site anglais GamingINTEL. com relaye ainsi une possible fuite du descriptif de la saison, où il est question d’un énorme tremblement de terre qui dévaste l’île et change totalement des zones comme Tilted Towers ou Polar Peak. Une autre fuite, sur Twitter, révèle la nouvelle carte, et un Wailing Woods à l’état de cendres, ravagé par un incendie. Si la cause peut être le tremblement de terre en lui-même, elle pourrait être aussi liée à la disparition récente des mystérieux oeufs enfouis à Polar Peak.

Pourquoi ont-ils disparu et qu’abritaient-ils ? On pense aux dragons et leur souffle de feu, mais le leaker et twittos Lucas7yoshi_ a fouillé dans les fichiers de la dernière mise à jour et trouvé la récurrence du terme « Craken ». Comme dans « Libérez le Kraken » ? Préparez-vous à un « Fortnite Pirates des Caraïbes » !