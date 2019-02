Bradley Cooper et Lady Gaga interprètent «Shallow» aux Oscars, le 24 février 2019. — Matt Petit/A.M.P.A.S./REX/Shutterstock/SIPA

A star is born. En plus d'être un beau gosse et de parler couramment français, Bradley Cooper est donc capable de chanter en direct devant des millions de téléspectateurs. Dimanche soir aux Oscars, son duo avec Lady Gaga, pour Shallow , a reçu une standing ovation méritée.

Frissons aux #Oscars : Lady Gaga et Bradley Cooper interprètent #Shallow (#AStarIsBorn) sur la scène du Dolby Theatre 🎵



91e Cérémonie en direct et exclusivité sur CANAL+ et @myCANAL > https://t.co/XCKwuL8vpx pic.twitter.com/9GHOIfUYBc — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2019

Couple à la scène mais pas à la vie, le duo a d'abord grimpé les marches, avant que Lady Gaga ne s'installe au piano. Et puis Bradley s'est lancé sans trembler, avant de la rejoindre sur la banquette pour un bouquet final de feu. Leur regard échangé dans les derniers instant a beaucoup fait jaser sur Twitter, alors que la compagne de l'acteur, Irina Shayk, se trouvait assise au premier rang, à quelques mètres de là. «J'aimerais que quelqu'un me regarde comme Bradley regarde Gaga, ohlala», a notamment tweeté l'actrice Lucy Hale.

I wish anyone would look at me the way Bradley does at Gaga. Hot damn. #oscarsfromfiji — Lucy Hale (@lucyhale) February 25, 2019

Oscar de la meilleure chanson

Quelques minutes plus tard, Shallow a remporté l'Oscar de la meilleure chanson, et Irina Shayk a serré Lady Gaga dans ses bras. Sur scène, cette dernière a remercié Cooper: «Bradley, il n'y a personne d'autres sur cette planète qui aurait pu chanter cette chanson avec moi.» Et les rumeurs vont repartir dans 3, 2, 1...