CINEMA Le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor étaient accompagnés de l'ancien candidat d'«American Idol » Adam Lambert...

Le guitariste de Queen Brian May et le batteur Roger Taylor ont rendu hommage à Freddy Mercury aux Oscars, le 24 février 2019 — Chris Pizzello/AP/SIPA

Comme aux Césars, la cérémonie des Oscars s’est ouverte avec un hommage à Freddy Mercury, dimanche soir. Mais au lieu de Kad Merad, on a eu droit à la moitié de Queen sur scène, avec le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor. C’est l’ancien candidat du télécrochet American Idol Adam Lambert qui a assuré le chant de sa voix haut perchée.

Le groupe, qui se produit régulièrement sur scène, a commencé avec We Will Rock You avant d’enchaîner sur We Are The Champions. Lambert n’a pas cherché à imiter l’original, et c’est tant mieux. Une photo le rappelait derrière eux, il n’y avait qu’un Freddy Mercury.

Du côté de la compétition, Bohemian Rhapsody a décroché trois Oscars techniques (mixage et montage du son puis montage vidéo). Il faudra patienter un peu pour voir si Rami Malek s’impose côté acteurs et si le film parvient à l’emporter comme aux Golden Globes.