Kad Merad a rendu hommage à Freddy Mercury en ouverture des Cesar, le 22 février 2019. — V.BENAROCH/SIPA

On ne sait pas encore si Bohemian Rhapsody s’imposera aux Oscars, dimanche. Mais aux César, vendredi soir, Kad Merad a ouvert la cérémonie avec un medley bon esprit de Queen, plus Johnny que Mercury malgré le costume.

L'hommage de @kadmerad à Freddie Mercury et Queen : "Tiens tiens tiens, mais il n'y a pas Adjani" 🎵



44e Cérémonie des César en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+ et myCANAL > https://t.co/vVmODepw1X #César2019 pic.twitter.com/h1MnBGui3V — CANAL+ (@canalplus) February 22, 2019

We will rock you, Another one bites the dust, Bohemian Rhapsody, Kad a mis l’ambiance et a tout donné en VF, laissant Robert Redford un peu incrédule. La séquence n’a pas été du goût de tout le monde – certains, comme notre journaliste culture Fabien Randanne, l’ont trouvée « gênante ».