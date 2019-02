L'écrivain américain Michael Connelly. — Hacquard et Loison / Opale

Quais du Polar accueille pour sa 15ème édition des monstres sacrés du genre.

Parmi les guest-stars de cette année : les Américains Michael Connelly et Elizabeth George.

Une pluie d’étoiles. Pour sa quinzième édition, le festival lyonnais Quais du Polar sort l’artillerie lourde. Gratuit pour les visiteurs, cet événement fait le plein de stars.

Parmi les poids lourds du roman noir, les rois de l’intrigue policière ou les reines de l’angoisse, qui seront présents du 29 au 31 mars à Lyon, l’Américain Michael Connelly fait figure de monstre sacré. Les chiffres parlent pour lui. L’auteur de la saga Harry Bosch a écoulé plus de 50 millions d’exemplaires depuis le début de sa carrière d’écrivain en 1992.

Brian de Palma en guest star

Elizabeth George, celle que l’on présente aujourd’hui comme la « Queen du Polar », était venue pour la première fois en 2015. Elle rempile quatre ans plus tard. La plus anglaise des romancières américaines cumule les best-sellers et déjà écoulé plus de 18 millions d’ouvrages à travers le monde.

Arturo Pérez-Rervete fait également partie du Panthéon du roman à énigme même si son nom est moins connu. Avec plus 15 millions de livres vendus dans le monde, il est l’auteur espagnol le plus lu et sera également présent à Lyon à la fin du moins de mars.

Deux autres noms et non des moindres avaient déjà été dévoilés il y a quelques semaines : Celui du journaliste Roberto Saviano et celui du réalisateur américain Brian de Palma, icône du Nouvel Hollywood. On lui doit notamment Scarface, Les Incorruptibles, Carrie au bal du diable, Mission impossible. Mais cette fois, il viendra surtout évoquer la sortie de son premier roman, co-écrit avec Susan Lehman.

Le polar nordique en vedette

Les Français ne seront pas en reste. Les auteurs à succès ont répondu massivement à l’appel. On citera Maxime Chattam, Michel Bussi, Hervé Le Corre, Ian Manook ou encore Sandrine Collette. Enfin cette année, l’accent sera mis sur les polars nordiques, chouchous des lecteurs depuis plus de dix ans.