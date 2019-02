Master Chief dans "Halo 4" — Anonymous/AP/SIPA

Concurrents hier, partenaires aujourd’hui ? Si Nintendo a longtemps joué les arbitres dans la guéguerre entre Microsoft et Sony, et entre Xbox et PlayStation, la marque japonaise semble avoir choisi son camp. En effet, selon les informations du site jeuxvideo.com, Nintendo et Xbox s’associeraient pour proposer des jeux Xbox sur la console hybride Switch.

C’est une conférence de Microsoft prévue à la Game Developper Conference 2019 qui leur a mis la puce à l’oreille : « Xbox Live : Growing & Engaging Your Gaming Community Across Platforms ». Xbox en profiterait pour présenter un nouveau kit de développement pour connecter les joueurs quelle que soit la plate-forme : Xbox, PC, iOS, Android ou Switch.

Pépites indés et grosses licences

Le site annonce ainsi d’ores et déjà l’arrivée de plusieurs jeux Xbox sur Switch, comme les pépites indés Cuphead et Ori and the Blind Forest, mais aussi les licences phares de l’éditeur que sont Halo, Gears of War et Forza, sans toutefois préciser quels épisodes, ni sous quelle forme (portage, remake, spin-off). Mais ce sont une centaine de jeux qui pourraient débarquer sur la console Nintendo, puis les smartphones.

Deux nouvelles consoles

Xbox réfléchit donc bien à l’avenir de ses jeux, du software, mais n’en oublie pas pour autant le hardware, les consoles, avec, toujours selon jeuxvideo.com, une double annonce lors du prochain E3 et donc deux machines : une nouvelle Xbox d’entrée gamme, nom de code « Lockhart », orientée vers la dématérialisation, et une autre haut de gamme, l'« Anaconda », prenant la suite de l’actuelle Xbox One X.