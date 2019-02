«Fortnite» lance sa première coupe du mode, avec 100 millions de dollars injectés pour l'année 2019 — Epic Games

Malgré la sortie surprise d'Apex Legends et ses 10 millions de joueurs en deux jours, Fortnite reste le jeu, le battle royale, de tous les records, avec plus de 200 millions de joueurs à travers le monde, et, le chiffre vient de tomber, 10,7 millions d’utilisateurs en simultané lors du concert Marshmello le 2 février. Le week-end dernier, ils étaient 7,6 millions connectés en simultané, un record hors évènement. Et ce n’est pas fini.

Trois millions de dollars pour le champion

Accrochez-vous, l’éditeur Epic Games a annoncé vendredi la création de la première Coupe du monde de Fortnite, la « Fortnite World Cup », avec un cashprize de 100 millions de dollars pour l’année 2019. Okay, d’accord… Les sessions de qualification virtuelles seront hebdomadaires, au nombre de dix, du 8 avril au 16 juin avec un million de dollars mis en jeu chaque semaine. Tous les joueurs de plus de 13 ans peuvent participer, avec l’autorisation des parents pour les 13-17 ans, enfin s’ils ont une bonne réputation et n’ont commis aucune infraction aux règles officielles d’Epic Games.

Des tournois toute l’année

Les 100 meilleurs joueurs solos et 50 meilleurs duos se retrouveront lors d’une grande finale les 26 et 28 juillet à New York avec des dollars plein les yeux : 30 millions de cashprize, 50.000 dollars minimum par joueur et 3 millions pour le champion. Les compétitions hebdomadaires à un million de dollars continueront jusqu’à la fin de l’année, et feront évoluer les modes et les formats. Dans Fortnite, il y a « fort ». Très fort même.