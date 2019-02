Image de «The Haunting of Hill House». — Netflix

« La malédiction continue », prévient une vidéo tweetée par Netflix jeudi soir. Et on a bien plus de raisons de s’en réjouir que de s’en effrayer : The Haunting of Hill House, l’une des meilleures séries de 2018, a été renouvelée pour une saison 2.

QUELLE HORREUR ! THE HAUNTING OF QUELQUE CHOSE, EN 2020. pic.twitter.com/GOgAryQtU4 — Netflix France (@NetflixFR) February 21, 2019

Annoncée pour 2020, celle-ci s’intitulera The Haunting of Bly Manor. Allociné indique qu’elle sera librement adaptée de la nouvelle d’Henry James, Le Tour d’écrou. Il ne s’agira donc pas d’une suite directe de la saison 1, inspirée du roman de Shirley Jackson La maison hantée, mais d’un prolongement de l’univers fantastique du show de Mike Flanagan convoquant fantômes et autres phénomènes surnaturels.

Déjà un classique du cinéma

Comme dans toute série d’anthologie, il n’est pas impossible que des comédiens de la première saison fassent leurs retour dans de nouveaux rôles.

Le Tour d’écrou a été adapté pour le grand écran en 1961. Les Innocents, réalisé par Jack Clayton, est considéré comme un chef d’oeuvre du cinéma fantastique. Espérons que la série soit à la hauteur.