Bilal Hassani en janvier 2019. — Thomas SAMSON / AFP

Selon ses mots, c’est « la plus grosse annonce de [sa] vie ». Bilal Hassani a révélé ce mercredi soir qu’il se produirait à L’ Olympia, le 21 octobre 2019. Cette date dans la mythique salle parisienne sera son « premier vrai concert ». Les tickets seront mis en vente ce vendredi à partir de 10h, et l’artiste informe que les cent premiers acheteurs auront droit à un « meet and greet », c’est-à-dire la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui avant le spectacle.

Les amis pour faciliter le tout :

La mise en vente des places commencera à 10H DEMAIN ❤️



et les 100 premiers à prendre des places auront biensur un meet and greet , et un vrai avec pleins de câlins et plein de love 💕💕💕



See you tomorrroooow https://t.co/gLS6UONT1j — Bilal Hassani (@iambilalhassani) February 21, 2019

Un album en avril, l’Eurovision en mai

Ce concert s’ajoutera à une année 2019 riche en émotions pour le chanteur de 19 ans qui, en janvier, a été choisi par les téléspectateurs français pour défendre les chances tricolores à l’Eurovision à Tel-Aviv (Israël). Le 18 mai, en finale du concours, il chantera son titre « Roi », qu’il a écrit et composé en collaboration avec le duo Madame Monsieur.

« Roi » figurera également sur son premier album dont la sortie est prévue pour le mois d’avril.