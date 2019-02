VOUS TÉMOIGNEZ On a tous des chansons honteuses qu’on adore écouter en secret. Lâchez-vous, partagez les vôtres ! On parie que vous vous sentirez moins seul.

Ces chansons honteuses qu'on adore écouter et chanter — Pixabay, montage sur Photoshop

Une journée de bureau pas facile, vous rentrez à la maison, vous allumez la télé, vous tombez sur «N'oubliez pas les paroles» et là, le candidat chante « Libérée, délivrée » de La Reine des Neiges sans fautes, et pour vous, c’est la grosse grosse régalade. Vous voilà ragaillardi.

Evidemment, pour préserver votre street credibility, vous ne le dîtes à personne.

On a tous des chansons qu’on a honte d’aimer écouter, qu’on connaît par cœur et qui nous donnent la pêche : des chansons Disney, des génériques de dessins animés des années 80 ou 90, des chansons de Dorothée, des chansons de comédies musicales (« Ce sera nous dèèèès demain… »), de la variété française, Pascal Obispo, Christophe Maé, David Charvet, « Le Jerk » de Thierry Hazard, mais aussi des chansons en anglais comme «Call me maybe» de Carly Rae Jepsen ou «All I want for Christmas» de Mariah Carey.

Est-ce votre cas ? Quelles sont vos chansons honteuses préférées ? Quel effet vous font-elles ? Savez-vous pourquoi ? Quand vous le révélez à vos proches, comment réagissent-ils en général ? Vous pouvez répondre en commentaire ou en envoyant un mail à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Promis, on ne vous jugera pas.